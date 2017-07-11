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سفارة السعودية في لندن تؤكد احترامها لاستقلال القضاء البريطاني

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مصراوي Masrawy

سفارة في لندن تؤكد احترامها لاستقلال القضاء البريطاني

08:42 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

سفارة السعودية في لندن تؤكد احترامها لاستقلال القضاء البريطاني

سفارة السعودية في لندن

لندن - (أ ش أ):
أكدت سفارة السعودية في لندن احترامها لاستقلال القضاء في بريطانيا، والتزامها التزامًا حقيقيًا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في بيان صدر، الثلاثاء، حول قرار المحكمة العليا البريطانية أمس، بتأييد منح تراخيص التصدير لبيع أسلحة لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ورفض الادعاءات بأن انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وذكر البيان أن هدف التحالف هو إعادة الشرعية إلى اليمن، وهو يعمل بدعم جماعي من مجلس الأمن الدولي، من خلال القرار 2216، لإحباط التمرد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن ضد حكومة الرئيس هادي الشرعية المعترف بها دوليًا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تعملان معًا في مجالات مختلفة، أهمها التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والرغبة في إقرار السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أن البلدين قادران على إجراء حوار صريح وشفاف يجرى في مناخ من الاحترام المتبادل.

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