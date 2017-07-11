فرنسا وألمانيا تتعهدان بمواصلة دعم الحكومة العراق بعد تحرير الموصل

باريس - (أ ش أ):

أكدت فرنسا وألمانيا، الثلاثاء، التزامهما بدعم الحكومة العراقية بعد تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أن تحرير الموصل بالنسبة لفرنسا وألمانيا يحمل الأمل في عراق موحد وديمقراطي وآمن، وأن دحر "داعش" في المدينة يطرح فرصة فريدة لإعادة بناء البلاد والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد البيان التحديات الجسيمة، التي سيواجهها العراق، وضرورة أن يواصل المجتمع الدولي حشد جهوده لمساعدة العراقيين.

وأضاف أن فرنسا وألمانيا ستواصلان جهودهما لتمكين الحكومة العراقية من التعامل مع المتطلبات الطارئة، وذلك بالمساهمة في نزع الألغام وإعادة الخدمات الأساسية بغية تسهيل العودة الطوعية والدائمة للنازحين في أفضل ظروف أمنية ممكنة.

واختتم البيان: "إن هزيمة "داعش" وتحقيق نصر مستديم يستوجب تعبئة كاملة من السلطات العراقية بدعم من حلفائها من أجل المضي قدمًا نحو طريق الاستقرار وإعادة البناء والمصالحة ووضع حكم يشمل كافة المكونات وفق للدستور الفيدرالي.