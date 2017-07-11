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السجن 10 سنوات لمدرس اغتصب طالبة داخل مدرسة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

السجن 10 سنوات لمدرس اغتصب طالبة داخل مدرسة بالدقهلية

06:49 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

السجن 10 سنوات لمدرس اغتصب طالبة داخل مدرسة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:
قضت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة الخامسة)، برئاسة المستشار ضياء الدين أبوالوفا، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، وصبري رمضان، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على "ش. م" مدرس، متهم باغتصاب طالبة بالصف الثالث الإعدادي في مدرسة بإحدى قرى الدقهلية، ما تسبب في حملها.

تعود أحداث الواقعة إلى تاريخ 21 ديسمبر 2016، حينما أحال المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، "ش. م" 29 عامًا - مدرس أول علوم بإحدى مدارس أجا لمواقعة المجني عليها "ر. م"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بغير رضاها.

وأثبتت التحريات أن المذكور استغل سلطته على الطالبة كونه معلمها، بأن استدرجها إلى حجرة المعلمين في مدرستها بزعم شرح بعض الدروس، ومن ثم أغلق باب الحجرة وتعدى على المجني عليها قبل أن يشل حركتها ويغتصبها.

سُجلت القضية تحت رقم 5267 لسنة 2017 جنايات مركز أجا، وقُيدت برقم 532 لسنة 2017 كلي جنوب المنصورة، بعد الإطلاع على تحقيقات النيابة.

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مصراوي Masrawy

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