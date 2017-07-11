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حازم إمام يظهر في الزمالك

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حازم إمام يظهر في الزمالك حازم إمام يظهر في الزمالك

التحرير

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ظهر حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، في مقر النادي الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري، ومن المقرر أن يجتمع اللاعب مع  مسؤولي ، من أجل حسم موقفه من العودة مرة أخرى للفريق الأبيض.

وقد أعلن رئيس الزمالك اليوم، أنه قرر عودة حازم إمام وإبراهيم عبدالخالق للزمالك مرة أخرى، بعد انتهاء إعارتهما.

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ومن المقررأن يعقد مجلس إدارة الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، لحسم مصير كافة الملفات الخاصة بالفريق أبرزها مصير الجهاز الفني، وملف اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة وموقف المعارين.

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التحرير

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