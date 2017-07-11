البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادًا للقاء دجلة في الكأس

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة وادي دجلة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي المكونة من 23 لاعبا كالتالي:

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