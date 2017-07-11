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البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادًا للقاء دجلة في الكأس

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البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادًا للقاء دجلة في الكأس البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادًا للقاء دجلة في الكأس

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة وادي دجلة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس .

وجاءت قائمة الأهلي المكونة من 23 لاعبا كالتالي:

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