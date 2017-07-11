إحباط تهريب 130 كيلو بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي

السويس - حسام الدين أحمد:

أحبط ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب 130 كيلو من مخدر البانجو، كانت بحوزة سائق وموظف في محكمة الزقازيق.

كانت معلومات وردت إلى العقيد شريف الخولي، مدير مكافحة المخدرات في منطقة السويس وسيناء، باعتزام مهربين نقل كمية من مخدر البانجو عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، ما اتخذت على إثره إجراءات تفتيش مكثفة على السيارات الوافدة من شبه جزيرة سيناء.

واشبته الرائد أحمد عبيد الضابط بمكتب المكافحة، في سيارة (ميكروباص) تحمل لوحات رقم " 41065 خاص شرقية". وبسؤال السائق "سيد. ك" مقيم بالشرقية، ومرافقه "أشرف. أ" سكرتير نيابة بمحكمة الزقازيق، أفادا بأنهما عائدين إلى الشرقية.

بتفتيش السيارة، عثرت عناصر الشرطة على مخزن سري أسفل المقاعد، داخله 60 لفافة بانجو، زنة 130 كيلو.

أقر المتهمين بحيازتهم المخدرات بغرض توصيلها إلى تجار مخدرات بالشرقية، تمهيدًا لبيعها.​