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«القوى العاملة»: توقيع اتفاقية منح علاوة غلاءالمعيشة للقطاع الخاص الأحد المقبل

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«القوى العاملة»: توقيع اتفاقية منح علاوة غلاءالمعيشة للقطاع الخاص الأحد المقبل «القوى العاملة»: توقيع اتفاقية منح علاوة غلاءالمعيشة للقطاع الخاص الأحد المقبل

التحرير

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قال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه سيتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح علاوة اجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 جنيه وبحد أقصى 330 جنيه، فى اجتماع سينعقد فى وزارة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، سيدعى إليه ممثلى الاتحادات وأصحاب الأعمال والعمال.

جاء ذلك على هامش اجتماع ائتلاف دعم برئاسة النائب محمد السويدى اليوم الثلاثاء، مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمقر الهيئة البرلمانية للائتلاف بمجلس النواب، بحضور رؤساء لجان القوى العاملة والصناعة والشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية لبحث مباردة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة المحروقات، في إطار تفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص.  

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وأشار مستشار وزارة القوى العاملة، إلى أن اجتماع الوزير مع ائتلاف دعم مصر اليوم سبقه عدة اجتماعات فى وزارة القوى العاملة مع أصحاب الأعمال وممثلى الاتحادات للوصول إلى توافق، وتم الاتفاق على تفعيل مبادرة الائتلاف باجتماع اليوم.

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التحرير

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