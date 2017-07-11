أخبار عاجلة

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
ضبط 416 كيس برجر وإعدام 440 كيلو بصل مجمد بالمنوفية -
​بالصور.. افتتاح المؤتمر السنوي السابع للأمراض الصدرية في بورسعيد -
تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اتحاد عمال مصر يثني على منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة غلاء معيشة

Google+ Print
اتحاد عمال مصر يثني على منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة غلاء معيشة اتحاد عمال مصر يثني على منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة غلاء معيشة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أثنى اتحاد عمال ، برئاسة النائب جبالى المراغى، على الاتفاقية الجماعية التى تم التوافق على توقيعها بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال والحكومة لمنح علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمين بحد أدنى 165 جنيها، وحد أقصى 330 جنيها تصرف من أول يوليو 2017.

وقال النائب جبالى المراغى، إن هذه خطوة جيدة لصالح العاملين بالقطاع الخاص لإعانتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.

وأضاف المراغى، أن اجتماع ائتلاف دعم مصر اليوم مع وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى أصحاب الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات سبقه اجتماعات أخرى بين الوزارة والاتحاد وأصحاب الأعمال، وتم بلورة ما تم التوصل إليه من اتفاق خلال اجتماع اليوم، وسيكون بمثابة اتفاقية جماعية، ورجال الأعمال يتوافقون مع الاتحاد والحكومة حول هذه العلاوة.

شاهد أيضا

 ومن جانبه، قال النائب محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خطوة جيدة وهذه العلاوة سيستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالملايين يعملون فى القطاع الخاص، ولأول مرة يتم تحديد حد أدنى لعلاوة اجتماعية للقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها، وهى أكبر من الحد الأدنى لعلاوة الغلاء للعاملين بالحكومة التى أقرها مجلس النواب مؤخرا وكانت بـ65 جنيها فقط، وكذلك حد أقصى 330 جنيها أكبر من الحد الأقصى لعلاوة الغلاء الخاصة بالعاملين فى .

ووجه "وهب الله" الشكر لأصحاب الأعمال الذين حضروا اجتماع اليوم،  لموافقتهم على منح هذه العلاوة وتحملهم المسئولية الاجتماعية، وهذا الاتفاق سيكون بمثابة اتفاقية عمل جماعية بين الشركاء الثلاثة وهم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، وتوقيع الاتفاقية يأتى طبقا لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.

وشرح وكيل لجنة القوى العاملة، المقصود بعبارة "مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017"، موضحا أنه يقصد منها أنه إذا كان هناك مؤسسات وشركات منحت هذه العلاوة الاجتماعية الخاصة بالفعل للعاملين لديها من تلقاء نفسها فإنه يتم خصم قيمة ما تم منحه للعاملين من قيمة العلاوة المتفق عليها، دون المساس بالعلاوة الدورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية