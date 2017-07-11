الديهي: أزمة قطر «فضحت» ترامب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي نشأت الديهي، مساء الثلاثاء، إن موقف أمريكا وبريطانيا تجاه الأزمة القطرية هو "مزاد حقير"، موضحًا أن هناك ابتزازًا حقيقيًا من أمريكا.

أضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس أسوأ ابتزاز سياسي عبر التاريخ ضد دول الخليج، مشيرًا إلى أن أموال القطريين أصبحت تتآكل.

ووصف «ترامب» بأنه تاجر القرارات السياسية، متابعًا: «ترامب عنده شركة مواقف، بيبيع مواقف وتصريحات للي يدفع أكثر»، مؤكدًا أن الأزمة مع قطر قامت بفضح حقيقة ترامب وعدم صدق النوايا الأمريكية.

شاهد أيضا

وشدّد على أن الأمير تميم بن حمد قام بتسليم كل الملفات القطرية للأجهزة الاستخباراتية الألمانية، موضحًا أن قطر مصلحتها في عدم إنهاء الأزمة في وقت قصير.

ولفت إلى أن أمريكا وبريطانيا هما من صنعا الإرهاب، وأن لديهما نفاقًا سياسيًا، مشدّدًا على أن لن يُقضي على الإرهاب في المنطقة إلا التجمع العربي، وتكوين قوات عربية مشتركة كما قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تابع: «أمريكا وبريطانيا في أفجر حالتهما الآن تحت رعاية إسرائيلية»، موضحًا أن إسرائيل في هذه المرحلة التي نمر بها تعيش في رغد من الحياة الكريمة.