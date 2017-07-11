«دعم مصر»: منح «علاوة غلاء» للقطاع الخاص بحد أقصى 330 جنيها

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عقد ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدي، اجتماعًا بمقر الهيئة البرلمانية للائتلاف بمجلس النواب بحضور وزير القوى العاملة ورؤساء لجان القوى العاملة والصناعة والشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية، لبحث مبادرة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات.

وقد تم دمج مبادرة الائتلاف التى قدمها المهندس محمد السويدى فى جلسة مجلس النواب الأخيرة مع ما حدده القانون رقم 16 لسنة 2017 بصرف علاوة إجتماعية خاصة لغلاء المعيشة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .

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وانتهى الاجتماع إلى، اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2017 للعاملين بالقطاع الخاص، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10 % من الأجر التأمينى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.

وطالب الائتلاف لجان المجلس باتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل.