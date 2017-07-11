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فيديو| خالد الجندي: هذا سبب المشكلات الزوجية في مصر

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فيديو| خالد الجندي: هذا سبب المشكلات الزوجية في مصر فيديو| خالد الجندي: هذا سبب المشكلات الزوجية في مصر

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سر المشكلات الأسرية في البيوت المصرية، هو عدم تقدير كل طرف للآخر.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» الذي يقدمه على فضائية «دي أم سي»، اليوم الثلاثاء، أن القاعدة الأساسية في حل المشاكل الاجتماعية، هي عملية تبديل المقاعد، معقبًا: «يعني لو الزوج حط نفسه مكان الزوجة، وحصل العكس، وكل واحد عذر التاني، خلاص الأمور كلها هتنتهي».

وأضاف الجندي، أن هناك حالة كبيرة من الضغط العصبي والنفسي يتعرض له الإنسان، وعليه التعامل ببشرية واختلاق الأعذار للآخرين.

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التحرير

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