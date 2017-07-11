قطع مياه الشرب عن الأقصر لظهور بقعة زيت بمجرى النيل

الأقصر - مصراوي:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب عن مدينة الأقصر بالكامل، بعد إيقاف محطتي مياه الأقصر الشرقية والغربية، على إثر ظهور بقعة زيت وسولار، بعرض من 7 - 10 أمتار في مجرى نهر النيل.

كما أعلنت الشركة، عبر بيان لها اليوم الثلاثاء، عن رفع أقصى درجات الاستعداد بباقي محطات المياه المرشحة الممتدة على مجرى النيل في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، تحسبًا لوصول بقعة الزيت إليها.

وأضافت الشركة أنه جارى التنسيق مع كل الجهات المعنية للسيطرة على هذه البقعة، بالاشتراك والتعاون مع وزارة الري، والإدارة المحلية، والبيئة، وشرطة المسطحات المائية، لافتةً إلى رفع عينات من مياه نهر النيل أمام المأخذ للتأكد من صلاحيتها، لإعادة ضخ المياه مرة أخرى بعد موافقة مديرية الصحة على نتيجة عينات المياه الخام وخلوها من أي مؤثرات أو ملوثات.

وناشدت الشركة المواطنين ترشيد الاستهلاك لحين التأكد من مأمونية وسلامة المياه وإعادة ضخها مرة أخرى.

وأوضحت الشركة أنها ليست الواقعة الأولى من نوعها، وأن حادثة ظهور بقع السولار والزيت بمجرى النيل تكررت أكثر من مرة نتيجة إلقاء المراسي والبواخر النيلية مخلفات أعمال الصيانة لتلك البواخر.

وحذرت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإبلاغ وزارتي الري والبيئة وشرطة المسطحات المائية لتحرير محاضر بهذه المخالفات.