أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قطع مياه الشرب عن الأقصر لظهور بقعة زيت بمجرى النيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قطع مياه الشرب عن الأقصر لظهور بقعة زيت بمجرى النيل

08:00 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

قطع مياه الشرب عن الأقصر لظهور بقعة زيت بمجرى النيل

بقعة زيت بمجرى النيل

الأقصر - مصراوي:
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب عن مدينة الأقصر بالكامل، بعد إيقاف محطتي مياه الأقصر الشرقية والغربية، على إثر ظهور بقعة زيت وسولار، بعرض من 7 - 10 أمتار في مجرى نهر النيل.

كما أعلنت الشركة، عبر بيان لها اليوم الثلاثاء، عن رفع أقصى درجات الاستعداد بباقي محطات المياه المرشحة الممتدة على مجرى النيل في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، تحسبًا لوصول بقعة الزيت إليها.

وأضافت الشركة أنه جارى التنسيق مع كل الجهات المعنية للسيطرة على هذه البقعة، بالاشتراك والتعاون مع وزارة الري، والإدارة المحلية، والبيئة، وشرطة المسطحات المائية، لافتةً إلى رفع عينات من مياه نهر النيل أمام المأخذ للتأكد من صلاحيتها، لإعادة ضخ المياه مرة أخرى بعد موافقة مديرية الصحة على نتيجة عينات المياه الخام وخلوها من أي مؤثرات أو ملوثات.

وناشدت الشركة المواطنين ترشيد الاستهلاك لحين التأكد من مأمونية وسلامة المياه وإعادة ضخها مرة أخرى.

وأوضحت الشركة أنها ليست الواقعة الأولى من نوعها، وأن حادثة ظهور بقع السولار والزيت بمجرى النيل تكررت أكثر من مرة نتيجة إلقاء المراسي والبواخر النيلية مخلفات أعمال الصيانة لتلك البواخر.

وحذرت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإبلاغ وزارتي الري والبيئة وشرطة المسطحات المائية لتحرير محاضر بهذه المخالفات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ مطروح: توفير 1134 وظيفة جديدة للشباب هذا العام

    أخبار

  • إنشاء مشروع للصرف الصحي بتكلفة 3 ملايين جنيه في الوادي الجديد

    أخبار

  • انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 5 ساعات

    أخبار

  • بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالأقصر

    أخبار

إعلان

a2ce690aa5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة