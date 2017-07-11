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مسؤول بـ"البيئة" يكشف حقيقة إطلاق سلاحف مائية لمواجهة القناديل

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مصراوي Masrawy

مسؤول بـ"البيئة" يكشف حقيقة إطلاق سلاحف مائية لمواجهة القناديل

08:10 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

سلاحف مائية

كتبت - مادي غيث:

نفى الدكتور محمد العيسوي، مدير عام المحميات بالمنطقة الشمالية، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن إطلاق سلاحف "الترسة" المائية في البحار لمواجهة القناديل.

وقال العيسوي في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، إنّ هذه السلاحف تعتبر مهددة بالانقراض ويجب الحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وأوضح مدير محميات المنطقة الشمالية، أنه تحدث في مؤتمر صحفي عن مجهودات الوزارة بشكل عام في السنوات الماضية، ومن أهمها إطلاق سلاحف لبيئتها الطبيعية منذ ما يقرب من عام ونصف مضت للحفاظ عليها وليس لمواجهة القناديل.

وأشار إلى أن الحديث عن السلاحف كان من أجل التعريف بالجهود التي تبذلها الوزارة لمكافحة الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يتم إطلاق السلاحف التي يتم العثور عليها في البحر المتوسط وهو بيئتها الطبيعية للمحافظة عليها ومنع صيدها لأنها مهددة بالانقراض.

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مصراوي Masrawy

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