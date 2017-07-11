الخارجية البريطانية: الاتحاد الأوروبي يطلب مبالغ "ابتزازية" من لندن

لندن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن ينفخ في الريح إذا كان يفكر في طلب مبلغ ابتزازي من المملكة المتحدة لتركها الكتلة فيما يعرف بـ"البريكست".

وأضاف جونسون - أمام النواب في مجلس العموم، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - : "المبالغ التي رأيتها، التي اقترحوا طلبها من هذه البلاد، تبدو لي ابتزازية.. أعتقد أنكم تحلمون"، مضيفًا: "هذا تعبير ملائم".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على بريطانيا دفع فاتورة لتغطية التزامات معاشات موظفي الاتحاد الأوروبي والتزامات أخرى كانت المملكة المتحدة قد وافقت عليها.

ويرى الاتحاد أن تقدمًا كبيرًا يجب أن يُحرز في تسوية تلك الفاتورة، قبل بدء المفاوضات بشأن علاقة المملكة المتحدة في المستقبل بالكتلة الأوروبية.

وتشير التقديرات إلى أن المبلغ يمكن أن يصل إلى مائة مليار يورو أو114 مليار دولار.