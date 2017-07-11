بالصور.. نقابة المهندسين تكرم أساتذة جامعة الإسكندرية لإنهاء أزمة "عقار الأزاريطة"

كتبت- هاجر حسني:

تصوير - نادر نبيل:

كرمت النقابة العامة للمهندسين، اليوم الثلاثاء، أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورجال الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، لنجاحهم في إدارة أزمة عمارة الأزاريطة.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش في حادث سيناء الأخير.

وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن حادث الازاريطة كان من الممكن أن يكون كارثة إنسانية، متوجهًا بالتحية لأعضاء كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والقوات المسلحة الذين ساهموا في إنهاء الأزمة.

وقال عبد العزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن اللجنة المشكلة لحل أزمة عمارة الازاريطة حاولت وضع سيناريوهات عديدة، جميعها كان يتطلب تواجد اللجنة على مدار الساعة.

وأضاف قلنصوه خلال كلمته في الحفل أنه خلال ١٤ يوم عمل لهدم العقار لم نشعر بالأمان الا خلال آخر يومين، وكنا نشعر بمسؤولية وعبء أدبي كبير.​