نقيب المهندسين: حادث "عقار الأزاريطة" كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية

كتبت- هاجر حسني

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن حادث عقار الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية، كان من الممكن أن يكون كارثة إنسانية، متوجهًا بالتحية لأعضاء كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والقوات المسلحة الذين ساهموا في إنهاء الأزمة.

وأضاف خلال كلمته في حفل تكريم النقابة لأساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لنجاحهم في إنهاء أزمة عقار الأزاريطة، اليوم الثلاثاء، أن البعض لا يتصور خطورة هذا الموضوع، ولكنه كان بالغ الخطورة، متابعًا "احساسنا بالمشكلة دفعنا لتشكيل لجنة لبحث الأمر وقمنا بزيارة الإسكندرية".

وأشار إلى أن هذا اللقاء جزءًا من دور النقابة في متابعة الأحداث وإبداء الرأي الحر الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الجميع يوجه السهام إلى مهندسي الإدارات المحلية وكان الاتهام لهم أنهم المتسببين في كافة المشاكل.

تابع :"واجبي أن أدافع عنهم، الدولة لا تنصفهم ويعملون في أسوأ الظروف، الجميع يعمل على تغليظ العقوبات دون النظر إلى المشكلة الحقيقية، فجميعهم يعانون من ضعف المرتبات والدخول، وليس لديهم أمل في المستقبل وولاءهم للأماكن التي يعملون بها ودائما المناصب الكبرى محجوزة لغيرهم".

ولفت إلى أنه لابد أن تتدخل الدولة بشكل واقعي وليس شكليًا، وقدمنا هذه الاقتراحات ولابد أن تتحرك الدولة لحل أزمة مهندسي الإدارات المحلية.