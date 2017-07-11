مفاجآت في قائمة الراحلين عن الزمالك

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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل مجلس الإدارة بالاستغناء عن الثنائي، محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق ومحمد إبراهيم، صانع الألعاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن المجلس سيكلف إدارة التسويق بالبحث عن عروض لهما، سواء بالإعارة أو البيع النهائي، مؤكدا أن الأزمات التي أثارها الثنائي خلال الفترة الماضية، واستخدامهما لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي كانت سببًا رئيسيًا في حالة الانقسام التي ضربت الفريق.

وأضاف المصدر، أنه حال استمرار البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق في منصبه، سوف يشترط عليه رحيل الثنائي لاسيما وأنه أكثر المساندين لهما في النادي.

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وأشار المصدر، إلى وجود رغبة أيضا في رحيل أحمد توفيق وإبراهيم صلاح لاعبا وسط الفريق؛ بسبب تراجع مستواهما خلال الفترة الماضية وعدم استفادة الفريق منهما.

كان الزمالك قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع أهلي طرابلس الليبي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أعلن في وقتً سابق أنه سيتم الاستغناء عن 10 لاعبين من الفريق، على رأسهم أحمد جعفر وإسلام جمال وايمانويل مايوكا وعلي فتحي، بالإضافة إلى ستانلي أوهاويتشي، الذي تنتهي اعارته بنهاية الموسم ومصطفى فتحي الذي تمت إعارته للتعاون السعودي.