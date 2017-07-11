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محافظة القاهرة تناقش آخر تطورات إنشاء كوبري للمشاة بكورنيش النيل

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مصراوي Masrawy

محافظة القاهرة تناقش آخر تطورات إنشاء كوبري للمشاة بكورنيش النيل

07:15 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

محافظة القاهرة تناقش آخر تطورات إنشاء كوبري للمشاة بكورنيش النيل

القاهرة - (أ ش أ):

التقت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بمندوبي البنك الأهلي المصري ومندوبي إحدى الشركات وسكرتير حي دار السلام ومندوبي من شركة الغاز والكهرباء وذلك لمناقشة أخر التطورات بشأن إنشاء كوبري للمشاة بكورنيش النيل والذي سيخدم سكان تلك المنطقة ممن يعانون من عبور الطريق و نظرا لعدم وجود كوبري مشاه أخر.

وأشارت عبدالرحمن ،في تصريح لها اليوم، إلى أنه تم الاتفاق المبدئي علي تكليف شركة "كونتريد" لعمل مجسات كاملة لموقع الكوبري بالتعاون مع شركة الكهرباء و شركة الغاز للمعاينة علي الطبيعة وعمل تصميمات وإرسالها للمكتب الإستشاري بأسرع وقت ليتم البدء في إنشاء الكوبري .

من جهة أخرى، كلفت جيهان عبد الرحمن الدكتور مجدى شريف رئيس حي الخليفة بالإشراف على أعمال ترميم فواصل كوبري التونسي بالتعاون مع مديرية الطرق وشركة المقاولون العرب .

كما طالبت بضرورة الانتهاء من أعمال إزالة المناطق ذات الخطورة الداهمة حفاظا علي أرواح المواطنين ، تم اليوم إستكمال أعمال إزالة بعض العقارات بمنطقة قلعة الكبش و طولون وسلم العسكر .

وفى المنطقة الغربية، أصدر اللواء محمد ايمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية تعليماته بتكثيف حملات الرقابة اليومية على منافذ بيع الأغذية المتحركة بالمنطقة الغربية خاصة بعد تزايد مخالفاتها .

وفى هذا الإطار تم اليوم شن حملة بمنطقة رمسيس اسفرت عن ضبط سيارة مخالفة تستخدم "البانر" الخاص بحملة مكافحة الغلاء التابعة لمحافظة القاهرة بدون ترخيص وتستخدمها لبيع منتجات مجهولة المصدر للمواطنين ولم تقتصر المخالفة على ذلك ، بل اكتشفت الحملة أن الأوزان المطبوعة على غلاف المنتجات غير مطابقة للوزن الفعلي وأن بعض العروض على المبيعات غير مطابقة للمنتج المغلف وقد تم التحفظ على السيارة المخالفة ومصادرة المنتجات المخالفة ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.​

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