بالصور.. ماليزية جسمها مغطة بـ"الشام" تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون

كتب هشام عواض:

يغطي الشام وجه وجميع أجزاء الفتاة الماليزية إيفيتا ديلميندو، وهو ما يجعل شكلها غريبًا بعض الشئ، إلا أن هذا لم يثنيها على المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون للعام المقبل 2018.

وجاء اختيار الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا للتأكيد أن ثمة معيارًا آخر للجمال، فهذه الشامات تم تصنيفها على أنها أضفت لها بعدًا جاذبًا، ووفرت لها ميزة لا تتوفر للأخريات من ملكات الجمال التقليديات، بحسب صحيفة "إندبيندت" البريطانية.

ويقول الخبراء إنه واقعيًا فإن صناعة الجمال آخذة في التغير فعليًا، وبدأ هذا المجال يشهد نماذج مختلفة عن الماضي، مع ظروف جلد غير عادية ومماثلة للسابق، مثل تشانتل براون يونج التي تعاني من مرض البهاق.

وبالنسبة للماليزية إيفيتا فإن زملاءها في المدرسة كانوا ينظرون إليها بشيء من التندر، بل لقبوها بـ "الوحش". وتتذكر قائلة: "كان ذلك بالنسبة لي قاسيًا. لم يكن سهلًا".

وأضافت: "لقد كنت أشعر بالخوف في المدرسة الابتدائية، حيث كان أطفال آخرون ينادونني بألقاب غير محبذة، كان من الصعب عليّ حقا ابتلاعها. وكنت فتاة خجولة حقا، وفضلت الابتعاد لأنني لم أكن أعرف كيف أتصرف معهم".

وأدى ذلك الوضع في نهاية المطاف إلى أن تكره الفتاة شكلها، وتبدأ في التفكير بكيفية التخلص من هذه الشامات، وقامت على إثر ذلك بالاستفسار من عدد من الأطباء عن كيفية التخلص منها.