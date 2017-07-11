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وزير الدولة الإماراتي يصل القاهرة للمشاركة بمجلس وزراء الإعلام العرب

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مصراوي Masrawy

وزير الدولة الإماراتي يصل القاهرة للمشاركة بمجلس وزراء الإعلام العرب

07:13 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

وزير الدولة الإماراتي يصل القاهرة للمشاركة بمجلس وزراء الإعلام العرب

سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي

كتب - طه عبيد:
​وصل مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، ورئيس المجلس الوطني للإعلام، في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ويشارك الجابر في أعمال الدورة العادية الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي تعقد غدًا الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يتضمن جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب العديد من البنود، من بينها بند مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التي أعدها قطاع الإعلام والاتصال، وتوضح هذه الخريطة سبل تنفيذ الأهداف الـ 17 لأجندة التنمية المستدامة، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

وتتمثل أولويات هذه المسودة في القضاء على الفقر والصحة والتعليم والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا البيئية والاقتصاد والاجتماع، كما يناقش الاجتماع أوراق العمل المقدمة من كل من المغرب ومصر والإمارات لتكون محورا فكريا للدورة.

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