محافظ أسوان: احتفالية عالمية بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، عن تنظيم احتفالية عالمية بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبد رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بأسوان يناير الماضي.

وقال المحافظ إن تنظيم تلك الاحتفالية يأتي ضمن جهود الدولة لتحويل أسوان لعاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية، ومشتى عالمي، وهو الذي يتطلب بذل جهود متواصلة من جميع الوزارات والجهات المشاركة في تنظيم هذا الحفل، لإبراز الحدث بشكل عالمي.

وأوضح أن المحافظة بدأت حاليًا خطة شاملة لتجميل وتطوير مدينة أبوسمبل السياحية جنوبي أسوان، والتي ستستضيف الحدث العالمي، والمقرر له خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل أفضل دعاية للسياحة المصرية قبل بدء الموسم السياحي المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظ أسوان، وحضور اللواء هانى محمود السكرتير العام للمحافظة، وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية والهيئات الحكومية.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2016/2017 بإجمالي اعتمادات 126.9 مليون جنيه، بعد ضخ اعتمادات إضافية تقدر بـ 8.4 مليون جنيه. ​