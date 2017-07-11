أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ أسوان: نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية المنقضية 100%

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ أسوان: نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية المنقضية 100%

07:03 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

محافظ أسوان: نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية المنقضية 100%

أسوان - أ ش أ: 

استعرض محافظ أسوان مجدي حجازي، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي (2016/ 2017) بإجمالي اعتمادات بلغت 126.9 مليون جنيه بعد ضخ اعتمادات إضافية تقدر بـ 8.4 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 100%.

وقال المحافظ إن الاعتمادات المالية لخطة العام المالي الحالي (2017/ 2018) ستصل إلى 104.2 مليون جنيه بجانب الاعتمادات المالية المركزية للمشروعات الكبرى ومن أبرزها استكمال محور وكوبري كلابشة وأيضاً البدء في إنشاء كوبري بديل لخزان أسوان على النيل وكوبري آخر بتوشكى على طريق (أسوان - أبو سمبل البرى)، بالإضافة إلى مشروعات في قطاعات البنية الأساسية والخدمات الجماهيرية.

ووجه اللواء مجدى حجازى مدير عام التخطيط والمتابعة بتوزيع نسبة النقص في الاعتمادات المالية لخطة العام الجديد على الجهات التي لم تنفذ المشروعات في التوقيتات المحددة لها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات خطة العام المالي المنقضي كانت بنسب أكبر من العام الذي قبله بجانب مراعاة المطالب الأساسية في التوزيع كتنفيذ عملية الصيانة المتكاملة للمعدات والسيارات التابعة لمشروع النظافة والتي أثرت بشكل مباشر على المنظومة في مدن المحافظة.

ووجه بضرورة مراعاة آلية توزيع الاعتمادات المالية الجديدة لاستغلالها بأفضل شكل ممكن بجانب قيام الوحدات المحلية والمديريات والإدارات، مشددا على سرعة الإبلاغ المبكر عن المشروعات المتوقفة أو الأعطال في المعدات لإدراجها ضمن الخطة حتى لا يؤدى ذلك إلى حدوث قصور في أداء العمل الخدمي وبالتالي المساهمة في رفع جودة الخدمات الأساسية ومستوى المرافق العامة المقدمة للمواطن البسيط. 

وكلف حجازي، السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع مسئولة المجلس القومي للمعاقين من أجل إدراج مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها في الخطة الاستثمارية الحالية لتخفيف المعاناة المعيشية والقضاء على العقبات التي تواجههم في الحياة اليومية، كما وجه مديرية الطب البيطري بتحقيق معدلات أفضل وأسرع في مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمدن وقرى المحافظة من خلال إيجاد وسائل وأساليب بديلة ومبتكرة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.​

هذا المحتوى من

af7c94f9ca.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ أسوان: احتفالية عالمية بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل

    أخبار

  • محافظ أسوان يمهل الإدارات الصحية أسبوعًا لتوفير مستلزمات الوحدات الصحية

    أخبار

  • دراسة إنشاء مجمع صناعي وزراعي على مساحة 10 آلاف فدان بأسوان

    أخبار

  • محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة الـ500 معلم

    أخبار

إعلان

f59a45ac7f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة