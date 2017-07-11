محافظ أسوان: نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية المنقضية 100%

أسوان - أ ش أ:

استعرض محافظ أسوان مجدي حجازي، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي (2016/ 2017) بإجمالي اعتمادات بلغت 126.9 مليون جنيه بعد ضخ اعتمادات إضافية تقدر بـ 8.4 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 100%.

وقال المحافظ إن الاعتمادات المالية لخطة العام المالي الحالي (2017/ 2018) ستصل إلى 104.2 مليون جنيه بجانب الاعتمادات المالية المركزية للمشروعات الكبرى ومن أبرزها استكمال محور وكوبري كلابشة وأيضاً البدء في إنشاء كوبري بديل لخزان أسوان على النيل وكوبري آخر بتوشكى على طريق (أسوان - أبو سمبل البرى)، بالإضافة إلى مشروعات في قطاعات البنية الأساسية والخدمات الجماهيرية.

ووجه اللواء مجدى حجازى مدير عام التخطيط والمتابعة بتوزيع نسبة النقص في الاعتمادات المالية لخطة العام الجديد على الجهات التي لم تنفذ المشروعات في التوقيتات المحددة لها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات خطة العام المالي المنقضي كانت بنسب أكبر من العام الذي قبله بجانب مراعاة المطالب الأساسية في التوزيع كتنفيذ عملية الصيانة المتكاملة للمعدات والسيارات التابعة لمشروع النظافة والتي أثرت بشكل مباشر على المنظومة في مدن المحافظة.

ووجه بضرورة مراعاة آلية توزيع الاعتمادات المالية الجديدة لاستغلالها بأفضل شكل ممكن بجانب قيام الوحدات المحلية والمديريات والإدارات، مشددا على سرعة الإبلاغ المبكر عن المشروعات المتوقفة أو الأعطال في المعدات لإدراجها ضمن الخطة حتى لا يؤدى ذلك إلى حدوث قصور في أداء العمل الخدمي وبالتالي المساهمة في رفع جودة الخدمات الأساسية ومستوى المرافق العامة المقدمة للمواطن البسيط.

وكلف حجازي، السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع مسئولة المجلس القومي للمعاقين من أجل إدراج مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها في الخطة الاستثمارية الحالية لتخفيف المعاناة المعيشية والقضاء على العقبات التي تواجههم في الحياة اليومية، كما وجه مديرية الطب البيطري بتحقيق معدلات أفضل وأسرع في مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمدن وقرى المحافظة من خلال إيجاد وسائل وأساليب بديلة ومبتكرة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.​