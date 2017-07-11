ريدناب: صفقة انضمام «فان ديك» إلى ليفربول لم تفشل حتى الآن

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يري جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق، أن صفقة انتقال الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، إلى ليفربول، لم تفشل حتى الأن.

ووفقًا لما نشره موقع "ديلي ستار" البريطاني اليوم الثلاثاء، فإن ريدناب يتوقع انضمام فان ديك إلى صفوف ليفربول قبل انتهاء موسم الإنتقالات الحالي.

وكانت إدارة الريدز، قد أكدت رغبتها في ضم فان ديك خلال الميركاتو الحالي، إلا أن نادي ساوثهامبتون رفض انتقال اللاعب إلى ليفربول.

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وقال ريدناب :"هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم صاجب الـ26 عامًا، لكن إدارة الريدز تعمل على ضم اللاعب، وتضعه نُصب أعينها قبل انتهاء الميركاتو الحالي".

ويذكر ان فان ديك قد انضم إلى صفوف ساوثهامبتون في صيف 2015، قادمًا من نادي سيلتك الإسكتلندي حيث خاض مع ساوثهامبتون 55 مباراة، سجل خلالهما 4 أهداف.