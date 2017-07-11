أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

ريدناب: صفقة انضمام «فان ديك» إلى ليفربول لم تفشل حتى الآن

Google+ Print
ريدناب: صفقة انضمام «فان ديك» إلى ليفربول لم تفشل حتى الآن ريدناب: صفقة انضمام «فان ديك» إلى ليفربول لم تفشل حتى الآن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يري جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق، أن صفقة انتقال الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، إلى ليفربول، لم تفشل حتى الأن. 

ووفقًا لما نشره موقع "ديلي ستار" البريطاني اليوم الثلاثاء، فإن ريدناب يتوقع انضمام فان ديك إلى صفوف ليفربول قبل انتهاء موسم الإنتقالات الحالي. 

وكانت إدارة الريدز، قد أكدت رغبتها في ضم فان ديك خلال الميركاتو الحالي، إلا أن نادي ساوثهامبتون رفض انتقال اللاعب إلى ليفربول. 

شاهد أيضا

وقال ريدناب :"هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم صاجب الـ26 عامًا، لكن إدارة الريدز تعمل على ضم اللاعب، وتضعه نُصب أعينها قبل انتهاء الميركاتو الحالي". 

ويذكر ان فان ديك قد انضم إلى صفوف ساوثهامبتون في صيف 2015، قادمًا من نادي سيلتك الإسكتلندي حيث خاض مع ساوثهامبتون 55 مباراة، سجل خلالهما 4 أهداف. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية

«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية