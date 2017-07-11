سعفان: توقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص الأحد المقبل

كتبت - نورا ممدوح :

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مبادرة ائتلاف دعم مصر، بإقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص مطلع يوليو المقبل، تأتي استكمالًا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة.

وأعلن الائتلاف في بيان اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع وزير القوى العاملة على منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيهًا وحد أقصى 330 جنيهًا.

وأكد الوزير أن مبادرة "دعم مصر" جاءت حرصا من الائتلاف وأصحاب الأعمال لدورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.

وقال الوزير: "إنه انطلاقا من مبادرة ائتلاف دعم مصر، فقد دعا جميع الأطراف المعنية لحضور اجتماع بديوان عام وزارة القوي العاملة الأحد المقبل للتوقيع علي اتفاقية عمل جماعية بقيمة العلاوة الاجتماعية".