رئيس «دينية البرلمان» يطالب بإنشاء متحف لآثار دمياط وترميم مسجد عمرو بن العاص

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طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وزير الأثار بضرورة الاهتمام بالأثار القديمة الاسلامية وغير الاسلامية في دمياط، وإنشاء متحف لآثار دمياط لنقل صورة حضارية جديدة عن تاريخ محافظة دمياط.

وشدد العبد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، على ضرورة إصلاح الأجزاء المتهالكة بمسجد عمرو بن العاص، ومعالجتها للحفاظ على هذا الأثر العظيم في دمياط، ومخاطبة وزير الأوقاف لتوفير فرش جديد للمسجد، والإهتمام بمسجد المعينى والرضوانية.

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وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أهمية وضع خطة لتطوير منطقة الكوبرى المعدني واستعادة رونقها ومظهرها الحضاري، والذى وقع فريسة للخراب والدمار عقب ثورة 25 يناير .

وقام العبد بزيارة ميدانية إلى المناطق الإثارية بالمحافظة، بمشاركة وزير الأثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحفيظ طه، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.