عضو «حقوق إنسان البرلمان»: وثائق CNN تورط قطر دوليًا

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أكد النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الوثائق المُسربة التي نشرتها قناة "سى إن إن" الأمريكية بشأن عدم التزام قطر باتفاق الرياض في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي بـ 2014 وإصرارها على رفض مطالب مصر والدول الخليجية بإجبارها على عدم دعم وتمويل الجماعات الإرهابية يورطها دوليا.

وقال عباس في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هناك وثيقة مُسربة مكتوبة بخط اليد تثبت أن قطر لم تلتزم في يوم ما بأي مبادئ لنشر السلام بل لدعم الفوضى والخراب.

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وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الدوحة لم تلتزم أيضًا بالنص الذي جاء في اتفاق الرياض بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.