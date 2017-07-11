أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو «حقوق إنسان البرلمان»: وثائق CNN تورط قطر دوليًا

Google+ Print
عضو «حقوق إنسان البرلمان»: وثائق CNN تورط قطر دوليًا عضو «حقوق إنسان البرلمان»: وثائق CNN تورط قطر دوليًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الوثائق المُسربة التي نشرتها قناة "سى إن إن" الأمريكية بشأن عدم التزام قطر باتفاق الرياض في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي بـ 2014 وإصرارها على رفض مطالب والدول الخليجية بإجبارها على عدم دعم  وتمويل الجماعات الإرهابية يورطها دوليا.

وقال عباس في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هناك وثيقة مُسربة مكتوبة بخط اليد تثبت أن قطر لم تلتزم في يوم ما بأي مبادئ لنشر السلام بل لدعم الفوضى والخراب.

شاهد أيضا

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الدوحة لم تلتزم أيضًا بالنص الذي جاء في اتفاق الرياض بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية