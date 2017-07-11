مشاهير سخروا من «سن» عمرو دياب: بيطلعلوا عضلات في وشه

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بمجرد طرحه بوستر الألبوم الجديد "معدي الناس"، والمتوقع طرحه في الأسواق خلال الشهور القليلة المقبلة، أثار الفنان عمرو دياب ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا اندهاشهم من كونه لا زال يحتفظ بلياقة بدنية عالية وبمظهر شبابي.

لم تكن تلك الضجة جديدة على "الهضبة"، ولكنه اعتاد في كل مرة يطرح فيها ألبوما أن تثار حوله ضجة بسبب "البوستر الدعائي"، الذي يظهر فيه بشكل أكثر شبابا واختلافا عن سابقيه.

لم تكن التعليقات خاصة بالجمهور فقط، ولكن أبدي عدد من المشاهير اندهاشهم أيضًا من كونه لايزال محتفظا بشبابه حتى الآن، بشكل كوميدي وساخر وآخر بشكل "غير لائق"، ونرصد أبرز هؤلاء المشاهير خلال التقرير التالى.

محمد هنيدي

سخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي من إطلالة النجم عمرو دياب الشبابية، بعد طرحه بوستر الألبوم الجديد "معدي الناس"، ونشر"هنيدي" صورة عمرو دياب وبجانبها صورة له، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليها بطريقة طريفة قائلًا: "شوية وهيجلنا حب الشباب".

سليمان عيد

سخر الفنان سليمان عيد أيضًا من شباب عمرو دياب وقام بنشر صورله بجانب صورته، وهو يستعرض عضلاته وقام برسم تاتو "مزيف" على دراعة تقليدًا لـ"الهضبة" وكتب عليها "عبد الرحمن"، وعلق على الصورة قائلًا: "نفس السن لكنكم تحبون عمر دياب"، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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عمرو أديب

"هل هذه رقبة رجل يقترب من الستين من عمره!".. بهذه الكلمات علق الإعلامي عمرو أديب على غلاف ألبوم "الهضبة" العام الماضي والذي يحمل اسم "احلي واحلي"، وقارن أديب بينه وبين "الهضبة"، قائلا: "أنا أصغر من عمرو دياب، لكنه أصبح عمره الآن 26 سنة.. دا بيطلعلوا عضلات في وشه".

شيرين عبد الوهاب

ولكن الفنانة شيرين عبد الوهاب فقامت الدنيا ولم تقعد بسبب تصريحها الجرىء الذى سخرت فيه من سن "الهضبة" خلال حضورها حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش وقالت: "ليس لدينا في مصر على الصعيد الغنائي سوى تامر وحماقي، لكن الـ... كبر خلاص في السن وراحت عليه إحنا اللي جايين"، في إشارة منها للفنان عمرو دياب وهو الأمر الذي هاجمته بشدة وقتها.