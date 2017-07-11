"دعم مصر": الاتفاق مع الحكومة على صرف علاوة القطاع الخاص مطلع يوليو

كتب - أحمد علي:

أعلن ائتلاف دعم مصر، عن عقده اجتماع اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة البرلمانية للائتلاف بمجلس النواب بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ورؤساء لجان القوى العاملة والصناعة والشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية؛ لبحث مباردة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات.

وأكد الائتلاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنّه تم دمج مبادرة الائتلاف التي قدمها "السويدي" في جلسة مجلس النواب الأخيرة مع ما حدده القانون رقم 16 لسنة 2017 بصرف علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيهًا وبحد أقصى 330 جنيهًا مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.

وطالب الائتلاف لجان المجلس باتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل.