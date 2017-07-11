كاسونجو يشارك في مران الزمالك للمرة الأولى

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وصل الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، إلى مقر النادي استعدادًا للمشاركة فى أول مران له مع الفريق.

كان الزمالك قد تعاقد مع كاسونجو، قادمًا من نادي الاتحاد السكندري، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد.

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش، يوم 13 يوليو المقبل، في دور الـ8 بكأس مصر.

الجدير بالذكر أن الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع أهلي طرابلس بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.