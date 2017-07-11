شاهد| كوفي يغازل الزمالك

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رحب البروكينابي محمد كوفي مدافع نادي الزمالك والمعار إلى نادي الاتفاق السعودي، بالعودة مرة أخرى إلى الفريق الأبيض، وذلك بعد إنتهاء إعارته مع نادي الاتفاق.

ووجه كوفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، رسالة يعبر فيها عن رغبته في العودة للقلعة البيضاء قائلًا:" شكرًا لكم على جميع الرسائل الكريمة، بعد انتهاء إعارتي مع نادي الاتفاق السعودي، سأكون سعيدًا جدًا لأعود إلى نادي الزمالك مرة أخرى ولرؤية جميع زملائي إن شاء الله القادر".

وشهدت الساعات القليلة الماضية مطالبة بعض أعضاء مجلس الزمالك بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء إعارته من أجل حل أزمة الدفاع.