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عمرو زكي يعرض نفسه على الزمالك

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عمرو زكي يعرض نفسه على الزمالك عمرو زكي يعرض نفسه على الزمالك

التحرير

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عرض عمرو زكى مهاجم ومنتخب السابق، على مسئولى القلعة البيضاء، العودة للعب للنادي الزمالك مرة أخرى بدون مقابل.

ونشر زكي صورة عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق عليها: «عندي إستعداد أرجع للزمالك مرة أخرى  ومن غير فلوس»، وطالبته بعض جماهير الزمالك بالعودة للعب في الفريق، ليرد زكي قائلا:«احلى جمهور أنا تحت أمر النادي بس قولوا انتوا بس وأنا جاهز في خدمه النادي أي وقت».

وأضاف: «والله حب الجمهور والثقه هي أحسن حاجه في حياتي أنا بجهز نفسي والله لأي ظروف العب ببلاش للنادي لو هكون اضافه للفريق ياريت صوت الجمهور اللي عاوزين عمرو يرجع يوصل وأنا أتمنى يا رب إن شاء الله وأنا تحت أمر النادي".

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وكان عمرو زكى قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا، في أغسطس 2015 عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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التحرير

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