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الولايات المتحدة تختبر بنجاح نظامها المضاد للصواريخ الباليستية (ثاد)

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تختبر بنجاح نظامها المضاد للصواريخ الباليستية (ثاد)

06:20 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

الولايات المتحدة تختبر بنجاح نظامها المضاد للصواريخ الباليستية (ثاد)

نظام الدفاع الصاروخي ثاد

واشنطن - (أ ش أ)
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بنجاح اختبارًا لنظامها المضاد للصواريخ الباليستية - المعروف باسم (ثاد) - من ولاية ألاسكا، باستخدام طائرة شحن تابعة لسلاح الجو شمالي جزيرة هاواي الواقعة في المحيط الهادئ.

وكان هذا التدريب العسكري مقررًا في يونيو الماضي، لكنه نُفذ بعد أسبوع من قيام بنجاح بتجربة صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على بلوغ ولاية ألاسكا.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية أن نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) يعترض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، لكنه لا يستهدف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولدى الولايات المتحدة سجل مثالي فيما يتعلق بعمليات الإطلاق، حيث نجحت في إصابة 14 هدفا خلال 14 عملية إطلاق.

وقال الجنرال الأمريكي سام جرافز: "أنا فخور بالحكومة والفريق المنشئ الذي نفذ اختبار الطيران اليوم"، مضيفًا: "هذا الاختبار يظهر بشكل أكبر الإمكانيات التي يتمتع بها نظام (ثاد) وقدرته على اعتراض وتدمير تهديدات الصواريخ الباليستية، (ثاد) يواصل حماية مواطنينا وقواتنا المنتشرة وحلفائنا من خطر حقيقي ومتنامي".

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