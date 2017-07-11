السودان يطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بشكل دائم

الخرطوم - (أ ش أ)

حث السودان، الولايات المتحدة الأمريكية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بشكل دائم بعد أن كانت واشنطن قد خففت العقوبات بشكل مؤقت في يناير الماضي، جاء ذلك في الوقت الذي تطالب فيه الجماعات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان ببقائها.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - "إن رفع العقوبات هو حق للسودان الذي أوفى بجميع التزاماته".

وأضاف أن الخرطوم التزمت بمتطلبات واشنطن، وأن بلاده لن تقبل أي نتيجة أخرى عندما يتم اتخاذ قرار رفع العقوبات بشكل دائم الأربعاء المقبل.

وبموجب أمر تنفيذي صدر في يناير الماضي، رفعت إدارة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان بشكل مؤقت، الخطوة التي ستصبح دائمة في الـ12 من يوليو الجاري ما لم تقوم الخارجية الأمريكية بإلغائها، وجاء القرار ردا على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية، بما في ذلك جهودها في مجال مكافحة الإرهاب.