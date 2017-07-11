ضبط 5 منتمين للإخوان في أسوان بتهمة التحريض على العنف

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت مأمورية مشتركة تابعة لمديرية أمن أسوان، ضمت ضباط إدارتي البحث الجنائي والأمن الوطني، بدعم من قوات الأمن المركزي، من ضبط 5 أشخاص بدائرة مركز شرطة دراو، متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة.

تلقى مدير الأمن اللواء مجدي موسي إخطارًا بالحملة وما أسفرت عنه من ضبط: "أسامة. ا. ج" 31 سنة - حاصل على دبلوم تجارة، و"محمد. ع. ع" 38 سنة - موظف بمحكمة أسوان الابتدائية, و"فهد. ع. ع" 38 سنة - صاحب مقهى, و"إبراهيم. ط. ا" 36 سنة - أخصائي اجتماعي بإدارة دراو التعليمية, و"مصلح. ا. ا" 56 سنة - موجه عام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، جميعهم مقيمون دائرة المركز.

ووفق التحريات، يواجه الخمسة اتهامات بالانتماء لتنظيم الإخوان المحظورة، والسعي للاستعانة ببعض الموالين للتنظيم لتنفيذ أعمال تستهدف مؤسسات الدولة بغرض إثارة الفوضى.

حرر عن ذلك المحضر رقم (1286/2017) إداري المركز، وجاري العرض على النيابة العامة.​