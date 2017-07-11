أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد: "الجزيرة" فقدت مصداقيتها.. ومصر مستمرة في حربها على الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مكرم محمد أحمد: "الجزيرة" فقدت مصداقيتها.. ومصر مستمرة في حربها على الإرهاب

06:04 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

كتبت - هاجر حسني:

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم التنازل عن مطالب الدول الأربعة المناهضة للإرهاب، مشيرًا إلى سقوط مصداقية قناة الجزيرة واستمرار في حربها على الإرهاب.

وأشاد مكرم، خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الإعلام اللبناني والوفد المرافق له بمكتبه، الثلاثاء، بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين، كما أشاد الوزير اللبناني ملحم الرياشي، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري الجديد الذي يعمل على إعادة القيم والحرفية والمهنية للصحافة والإعلام.

وقال الرياشي، إن هناك مشاكل مشتركة بين البلدين، مطالبًا بالعمل سوياً على وجود حلول لها.

وأعلن أن لبنان بصدد إلغاء وزارة الإعلام لديها وإنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام تأثرًا بنجاح التجربة المصرية.

وتطرق اللقاء إلى عرض تجربة مصر في إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإعداد كود أخلاقي لحل العديد من المشكلات في المجتمع المصري.

واختتم مكرم اللقاء مؤكدًا أن مصر لديها صحافة مستقلة وحرية رأي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العمليات الإرهابية تجدد مطالب النواب بمراقبة "فيسبوك" ومعاقبة المحرض

    أخبار

  • عمر مروان: دراسات المجلس الأعلى للإرهاب وراء تأخر إصداره

    أخبار

  • تشكيل فريق عمل قانوني للنظر في شكاوى دول عربية ضد القنوات المسيئة لها

    أخبار

  • رئيس "الوطنية للإعلام" يدعو لتجريم القنوات الفضائية التي تدعم التنظيمات

    أخبار

إعلان

e3c7c8ed0f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية