مكرم محمد أحمد: "الجزيرة" فقدت مصداقيتها.. ومصر مستمرة في حربها على الإرهاب

كتبت - هاجر حسني:

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم التنازل عن مطالب الدول الأربعة المناهضة للإرهاب، مشيرًا إلى سقوط مصداقية قناة الجزيرة واستمرار مصر في حربها على الإرهاب.

وأشاد مكرم، خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير الإعلام اللبناني والوفد المرافق له بمكتبه، الثلاثاء، بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين، كما أشاد الوزير اللبناني ملحم الرياشي، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري الجديد الذي يعمل على إعادة القيم والحرفية والمهنية للصحافة والإعلام.

وقال الرياشي، إن هناك مشاكل مشتركة بين البلدين، مطالبًا بالعمل سوياً على وجود حلول لها.

وأعلن أن لبنان بصدد إلغاء وزارة الإعلام لديها وإنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام تأثرًا بنجاح التجربة المصرية.

وتطرق اللقاء إلى عرض تجربة مصر في إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإعداد كود أخلاقي لحل العديد من المشكلات في المجتمع المصري.

واختتم مكرم اللقاء مؤكدًا أن مصر لديها صحافة مستقلة وحرية رأي.