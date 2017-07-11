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خالد العنانى يجامع بأعضاء اللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الجدد

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مصراوي Masrawy

خالد العنانى يجامع بأعضاء اللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الجدد

05:58 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

خالد العنانى يجامع بأعضاء اللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الجدد

كتبت-نسمة فرج:

رحب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار بأعضاء اللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية في اجتماعهما الأول، اليوم الثلاثاء، بعد تشكيلهما الجديد برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، مدير عام اللجان الدائمة، بأن التشكيل الجديد للجان الدائمة يضم مجموعة من الأثرين وأساتذة الجامعات المصرية المختلفة والعلماء فى مختلف التخصصات و المجالات الهندسية و الجيوفيزيائية، والجيولوجية والليزر، والذرة والتربة.

وأشار إسماعيل إلى أن الدكتور خالد العناني، حضر الجلسة الافتتاحية للترحيب بالأعضاء الجدد، وأكد أن الهدف الأساسى من التشكيل الجديد للجان الدائمة هو إضافة عناصر وتخصصات جديدة تتناسب والموضوعات المختلفة التى تطرح على اللجنة سواء هندسية او فزيائية او جيولوجية وكل ما يخص علوم الليزر وغيرها.

وخلال الجلسة الافتتاحية أبدى وزير الآثار تقديره الشديد لكل الأعضاء السابقين وما قدموه من جهد وعلم لصالح العمل والمجال الأثرى، كما أكد على أهمية اللجنتين المصرية والإسلامية وقوتهما فى التأثير على العمل الاثرى لحماية الآثار.

وأوصى الوزير بضرورة وجود خطة عمل تهدف الى التطوير فى كيفية اتخاذ القرارات فى اطار ما يتناسب مع الوضع الحالى للوزارة وللدولة بشكل عام، إلى جانب تسليط الضوء على الملفات المتعلقة بالمشاريع القومية التى تشرف عليها وزارة الآثار.

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