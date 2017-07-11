القوانين المكملة للدستور..ليست أولوية للحكومة فهل يصدرها البرلمان؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفاخر عدد من أعضاء مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الثاني، بعدد الجلسات التي عقدها البرلمان وبلغت 68 جلسة عامة، وامتددت لقرابة 227 ساعة، وأقر المجلس خلالها 217 مشروع قانون مقدم من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ 2338 مادة، إلا أنه من بين هذه القوانين والمواد لم يصدر المجلس بقية القوانين المكملة للدستور.

خلال دور الانعقاد الثاني، لم يصدر البرلمان في آخره سوى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما فعل في نهاية دورر الانعقاد الأول، وأصدر قانون بناء الكنائس بالتصويت عليه في الجلسة الأخيرة.

يتبقى للمجلس عدد من القوانين المكملة للدستور من بينها قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون المحليات، الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الأول وعقدت عدة جلسات استماع لكل الأطراف ولم تنته منه بعد مرور دوري انعقاد كاملين.

تأخر البرلمان في إصدار قانون المحليات، قد يثبت اتهام يوجهه له كثيرين بأن قراره ليس في يده، فالبرغم من ضرورة إجراء انتخابات المحليات، إلا أن القانون يبدو لن يصدر إلا حين تكون لدى السلطة التنفيذية رغبة في إجراء انتخابات المحليات.

ورغم نص المادة 241 من الدستور أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، ولم يصدر هذا القانون خلال دوري انعقاد، بل صرح المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية اليوم، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، أن «الحكومة لم تحسم مصير قانون العدالة الانتقالية، وإن هناك أولويات، ونأمل أن تسمح الظروف بإصداره».

شاهد أيضا

تصريحات وزير الشئون النيابية تعني أن القانون ليس في أولويات الحكومة حاليا، وهذا حقها لأن الدستور لم يلزمها بإصدار القانون في أول دور انعقاد كما ألزم البرلمان.

فهل يكون القانون أولوية لمجلس النواب ويصدره في دور الانعقاد الثالث أم سينتظر مجلس الدكتور علي عبد العال أن ترسل الحكومة مشروع القانون ليناقشه ويصوت عليه كما فعل في قانون بناء الكنائس وقوانين أخرى؟

بينما يرى الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أنه لا يوجد إلزام أو نص دستوري يحث على ضرورة انتهاء البرلمان من هذه القوانين، أي أنه إذا لم ينتهي البرلمان وأفضى أدوار انعقاده لا حرج ولا شئ عليه.

وأوضح أن النص الدستوري حدد فترة أو ميعاد لقوانين بعينها في باب الأحكام الانتقالية ونص على ضرورة أن تصدر خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، مؤكدًا أنه حتى لو لم تصدر في دور الانعقاد الأول فلا حرج دستوري، لافتًا أن قانون بناء الكنائس تم الإفراغ منه وكان أحد القوانين.

كان حزب الوفد قد طالب في أبريل الماضي مجلس النواب بإصدار القوانين المكملة للدستور ومن بينها قانون العدالة الانتقالية.