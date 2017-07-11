السيسي يبحث مع الحكومة تنفيذ العاصمة الإدارية.. والإنشاءات بالمدن الجديدة

القاهرة - مصراوي:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضمّ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة العرض المقدم من شركة "سي إف إل دى" الصينية للاستثمار في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وبناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال العشر سنوات القادمة إلى 13.5 مليار دولار.

كما تتضمن خطة الشركة إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية، حيث ستساهم هذه الاستثمارات في تنمية 7319 فداناً وتوفير ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل بحلول السنة العاشرة.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة، حيث أوضح أنه يتم حاليا تشطيب الواجهات بوحدات الإسكان الاجتماعي المتميز التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى التشطيب الداخلي، مشيرَا إلى أنه من المقرر تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة كمرحلة أولى، كما سيتم تنفيذ وحدات إسكان متوسط وفاخر.

وأضاف "مدبولي" أنه جارى البدء في تنفيذ عدد من المشروعات بأول جزء من الشريط الساحلي للمدينة بطول 4 كم، تتضمن منطقة مطاعم وفنادق، مشيراً إلى تخطيط المنطقة القريبة من الشاطئ لتكون منطقة سياحية عالمية، ستوفر 25 ألف غرفة فندقية تعمل طوال العام.

وأكد وزير الإسكان أنه تم البدء في إنشاء مدينة المنصورة الجديدة على مساحة حوالى 7500 فدان لتكون مدينة عصرية متكاملة على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص40% من مساحة المدينة للمبانى والمنطقة المتبقية للخدمات والشوارع والمساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن المشروعات سواء في المنصورة الجديدة أو العلمين الجديدة ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وخلال مرحلة التشغيل لاحقاً.

وأضاف السفير علاء يوسف، في بيان، أن الرئيس السيسي أكد أهمية ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة في تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمدن الجديدة، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة وبأحدث التقنيات، مشيراً إلى مساهمة هذه المشروعات في توفير مستوى معيشة لائق للمواطنين، وإتاحة مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية بنحو متكامل.