مسؤول بالبيئة: إرسال لجنة للتأكد من وجود خراف نافقة على شوطئ رأس غارب

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، إنه تم إرسال لجنة للتأكد من وجود خراف نافقة على الشواطئ رأس غارب بالبحر الأحمر، لأن هناك شائعات ظهرت في الآونة الأخيرة الغرض منها قلق المواطنين.

وكانت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أعلنت اليوم الثلاثاء، العثور على العشرات من الخراف النافقة بشواطئ رأس غارب، محذرة من كارثة بيئية بالبحر الأحمر بسبب هذه الخراف.

وأضاف غلاب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه في حالة وجود خراف نافقة على الشاطئ سيتم التعامل على الفور، بالتوصل إلى المركب الذي كان مُحمل بالخراف للتحفظ عليها والتحقيق في هذا الموضوع وتوقيع العقوبات اللازمة وفقًا للقانون، حيث أن القانون صارم في مثل هذه الموضوعات، كما أن الاتفاقيات الدولية تمنع تمامًا التخلص من الحيوانات النافقة في البحار أو على الشواطئ وتلوث المياه.

وكان حسن الطيب، رئيس جمعية الانقاذ البحري، قال في بيان له، إن "السفن التي تقل خراف مستوردة تقوم بإلقاء الخراف النافقة داخل المياه الإقليمية مما يترك آثار سيئة وضارة على البيئة البحرية"، مضيفًا أنه تم إخطار الأجهزة المختصة بالواقعة.