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للمرة الأولى.. ثالث أكبر سفينة حاويات بالعالم تعبر قناة السويس (صور)

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مصراوي Masrawy

للمرة الأولى.. ثالث أكبر سفينة حاويات بالعالم تعبر قناة السويس (صور)

05:54 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

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الإسماعيلية - مصراوي:
عبرت قناة السويس، اليوم الثلاثاء، ثالث أكبر سفينة حاويات في العالم (MOL TRUST)، في أول رحلة لها عبر القناة الجديدة، ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سيريلانكا في اتجاهها إلى المغرب، وذلك بحمولة تبلغ 217 ألف طن، وقدرة حمل تصل إلى 20 ألفًا و170 حاوية، والسفينة تتبع الخط الملاحي العالمي MOL.

ومن جانبه، أكد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن هذا الحدث الهام دليل على قدرة قناة السويس على استقبال واستيعاب جميع أنواع السفن، مشيرًا إلى استعداد الهيئة الدائم للتعامل مع كل المستجدات في صناعة النقل البحري من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالقناة، وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشيدًا بكفاءة مرشدي القناة وجهود رجال إدارة التحركات لضمان عبور السفن بسلام.

وتطبيقًا للبروتوكول المتبع في هيئة قناة السويس، أناب الفريق مميش الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس الهيئة، لزيارة السفينة (MOL TRUST) والترحيب بطاقمها، الذي قدم له درع هيئة قناة السويس وباقة من الورود.

تم تدشين السفينة التي ترفع علم جزر المارشال في العام 2017 بترسانة سامسونج الكورية للصناعات الثقيلة، ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 49 قدمًا، وتتميز باستخدامها أنظمة حديثة قادرة على تقليل الانبعاثات الكربونية لتندرج ضمن قائمة السفن الصديقة للبيئة.

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مصراوي Masrawy

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