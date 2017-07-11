إلى عشاق السفاري.. تعرف على السيارات الأفضل لك في الصحراء

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تمثل السيارة بشكل عام عنصرا ضروريا في الرحلات الصيفية بما يخدم راحة الأشخاص ومتعتهم، إلا أن عشاق السفاري قد لا يكتفون بسيارة عادية في رحلاتهم الصحراوية، بل يحتاجون إلى نظام دفع رباعي يساعدهم على التنقل على الأراضي الصحراوية بسهولة.

وفي هذا السياق نستعرض أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التي يمكن التنقل بها داخل الصحراء، ومنها..

هيونداي توسان

توسان مزودة بمحرك 1600 سي سي أربعة سلندر، بقوة 130 حصانا، وبناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، وتصدر في مصر بأربع باقات، هي "GL" و"GLS" و"GLS Plus" و"GLS FL"، تحتوي جميعها على نظام مكابح مانع للانغلاق "ABS"، بينما يتميز الإصدار الأخير بعدد من عوامل الأمان والكماليات مثل مساعد المكابح "BAS" ونظام الاتزان الإلكتروني "ESC" وغيرها.

فولكس فاجن تيجوان

تيجوان مزودة بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر، ويعطي قوة مقدارها 150 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بمعدل استهلاك للوقود 7.1 لتر/ 100 كم، وتصدر مزودة بأنظمة أمان خاصة بالمكابح، مثل نظام منع الانزلاق "ABS"، نظام الثبات الإلكتروني "ESC" ومساعد مكابح ونظام مكابح إلكترونية للركن، ونظام الثبات الإلكتروني "ESC" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD".

كيا سورينتو

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سورينتو مزودة بمحرك 3300 سي سي، ويعطي قوة مقدارها 270 حصانا، بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، وتصدر بباقتين هما "Highline" و"Highline Plus"، كلاهما تملك أنظمة أمان للمكابح مثل نظام مانع الانغلاق "ABS" ونظام الثبات الإلكتروني "ESC"، وتتفاوتان في شاشات العرض وغيرها من الكماليات.

رينج روفر

يمكن وصفها بأيقونة الصحراء، وتصدر بخيارين للمحركات، الأول 5000 سي سي دفع رباعي 8 سلندر "V8"، ويعطي قوة حصانية مقدارها 276، والثاني 5000 سي سي دفع رباعي 8 سلندر "V8" تربو، ويعطي قوة حصانية مقدارها 335، كما تصدر في مصر بخمس باقات، هي "HSE" و"Vogue" و"Vogue SE" و"AUTOBIOGRAPHY" و"AUTOBIOGRAPHY BLACK"، وتتفق فيما بينها، في بعض عوامل الأمان الخاصة بالمكابح، مثل "نظام التحكم في المكابح على المنعطفات "CBC" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام التحكم في الثبات الديناميكي "DSC" ومساعد مكابح طوارئ "EBA".

لاند روفر ديسكفري

ديسكفري في مصر، مزودة بمحرك 2000 سي سي دفع رباعي أربعة سلندر، ويعطي قوة مقدارها 237 حصانا، وبناقل حركة أوتوماتيك ذي 9 سرعات، وتصدر في مصر بأربع باقات، هي "S" و"SE" و"HSE" و"HSE Luxury"، تتفق جميعها في عوامل الأمان الخاصة بالمكابح، مثل نظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام التحكم في الثبات الديناميكي "DSC" ومساعد مكابح طوارئ "EBA"، ونظام مانع الانغلاق "ABS".

ميتسوبيشي أوتلاندر

تمتلك نوعين من المحركات، الأول 2400 سي سي، ويعطي قوة مقدارها 167 حصانا، بناقل حركة أوتوماتيك دائم التعشيق "CVT"، والثاني 3000 سي سي "V6"، بناقل حركة أوتوماتيك ست سرعات، وتملك باقتين في مصر وهما "GLX" و"GLS"، يشترك كلاهما في الدفع الرباعي وعدد من الكماليات، ويختلفان في المحرك المستخدم، فالإصدار الأول يستخدم محركا 2400 سي سي، والثاني يستخدم محركا 3000 سي سي.

