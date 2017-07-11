المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يرشح 3 مستشارين لرئاسة الهيئة

كتب- عمرو علي:

انعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، لترشيح ثلاثة أعضاء من بينهم تمهيداً لاختيار رئيس الجمهورية أحدهم لرئاسة الهيئة عقب إحالة المستشار رشيدة فتح الله للتقاعد في 13 سبتمبر المقبل.

وقرر المجلس ترشيح كل من "سامية عبد الغني المتيم، فريال حميدة قطب، والمستشارة سناء عطية متولي زمزم"، خلفًا للرئيس الحالي للهيئة رشيدة فتح الله، التي من المقرر أن تبلغ السن القانوني للمعاش في 14 من سبتمبر المقبل.

يذكر أن "رشيدة" تولت المنصب في أول يوليو الجاري، وأدت اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، بعد اختياره لها من ضمن 3 مرشحين أرسلتهم الهيئة.

وبذلك تشغل المنصب لمدة 71 يومًا فقط، بينما يتم إرسال أسماء المرشحين- قبل 60 يومًا من بلوغ الرئيس الحالي للهيئة سن المعاش- إلى الرئيس السيسي، للتصديق.

يذكر أن المستشار عبد المنعم فرحات الدجوي النائب الأول لرئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى سيحال للتقاعد في 6 أغسطس المقبل.