شرطة التموين تضبط أكثر من ألف اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

و أسفرت تلك الجهود، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء ياسر صابر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط 24 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات ألف و260 أسطوانة، و96 قضية دقيق وأقماح، وضبط 30 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 456 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 70 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 22 قضية في مجال اللحوم والطيور، و 51 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.