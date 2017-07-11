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مسؤولون في الجيش الامريكي: لا يمكننا تأكيد مقتل أبو بكر البغدادي

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مصراوي Masrawy

مسؤولون في الجيش الامريكي: لا يمكننا تأكيد مقتل أبو بكر البغدادي

05:35 م الثلاثاء 11 يوليو 2017

مسؤولون في الجيش الامريكي: لا يمكننا تأكيد مقتل أبو بكر البغدادي

واشنطن - (د ب أ):

ذكر مسؤولون في الجيش الأمريكي أنهم ليس بإمكانهم تأكيد نبأ مقتل زعيم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، أبو بكر البغدادي، في شرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ليس لدينا أية تقارير عملياتية لتأكيد ذلك"، مشيرة إلى أن الصورة التي استخدمت في التقارير هي صورة عمرها خمس سنوات.

وجاء في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية أن مكتب الشؤون العامة التابع لقوات التحالف في المنطقة لم يتمكن أيضا من تأكيد التقرير، إلا أنه قال: "نأمل أن يكون ذلك صحيحا".

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الشؤون العامة لعملية "العزم الصلب" التي يقودها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش: "ننصح داعش بقوة بإعداد تسلسل خلافة قوي، سيكون هناك حاجة إليه".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن هناك "انتصارات كبيرة (تم إحرازها) ضد داعش".

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