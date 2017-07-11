تعرف على مواعيد وخطوات "الفصل الاجتماعي" ببطاقات التموين

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن محمد سويد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن خدمة الفصل الاجتماعي للأفراد المقيدين بمنظومة الدعم النقدي، تتاح منذ الثامن وحتى العشرين من كل شهر.

وأضاف سويد، لمصراوي، فيما يخص خطوات الفصل الاجتماعي، أنه يجب على المواطن الراغب في استخدام خدمة الفصل الاجتماعي أن يتوجه إلى مكتب التمويني المقيد فيه البطاقة الأصلية "بطاقة الأسرة"، وتقديم كافة المستندات المطلوبة موضحًا بها الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين الذكية، ونوع الخدمة المطلوبة، على أن يُراجع المكتب الطلب، ثم يقوم بإعداد كشوف مؤيدة بـ"سي دي" تتضمن بيانات المواطنين الراغبين في الفصل الاجتماعي.

وأردف المستشار الإعلامي لوزارة التموين: "وتتولى مديرية التموين إرسال كامل الكشوف أسبوعياً لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، فتتولي وزارة التموين مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي لإرسال البيانات بعد مراجعتها للشركات المختصة، على أن يتم إبلاغ المواطن بتنفيذ طلبه خلال 20 يومًا لشهر من تاريخ تقديم الطلب".

وأشار محمد سويد، إلى أنه من المقرر تقليص المدة التي يتم فيها إتمام خدمة الفصل الاجتماعي وباقي الخدمات من إصدار بدل الفاقد والتالف بحلول الشهر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم النقدي.

يُشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي، تقوم بإخطار التموين بكشوف البطاقات الذكية التي يتم إصدارها أولًا بأول، وكشوف البطاقات التي لم يتم إصدارها مع توضيح سبب الرفض، ويتم تسليم الكروت الذكية الصادرة إلى مديريات التموين بعد مراجعتها، على أن تقوم المديرية بتسليم البطاقات لأصحابها من خلال مكاتب التموين التابعة لها خلال المهلة المحددة.

وتعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا على تحديث بيانات بطاقات 19 مليون مواطن مقيدين على 4.5 مليون بطاقة تموينية، حتى انقضاء المهلة في الـخامس عشر من يوليو الجاري.