في ميلاده الـ25.. «تسريح وتألق وخطف» مراحل في مسيرة النني

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يحتفل الدولي المصري، محمد النني، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ25.

النني الذي ولد في محافظة الغربية بمدينة المحلة الكبرى، في الحادي عشر من يوليو 1992، بدأ مشواره مع كرة القدم في سن الخامسة بمدرسة الكرة بالنادي الأهلي المصري بناء على رغبة والده (ناصر النني كان لاعبًا في صفوف فريق بلدية المحلة)، وبالفعل تدرج اللاعب في فرق الناشئين بالنادي الأهلي وكان يحرص دائمًا على حضور مباريات الفريق الأحمر، ونشر من قبل صورة له كأحد صبية الملاعب مع محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخبي الوطني السابق، حين كان الأخير لاعبًا في الترسانة.

لكن اللاعب الشاب تلقى صدمة قوية بعدما فوجئ بتسريح فريق الشباب بالنادي الأهلي الذي كان يلعب له عام 2008 وعمره 16 عامًا، وعدم تصعيده للفريق الأكبر سناً ليفقد حلمه المنشود باللعب للمارد الأحمر، لينتقل إلى المقاولون العرب بعدما خضع للاختبار في قطاع الناشئين ليبدأ رحلة جديدة في مشوار كرة القدم.

النني لم يعرف اليأس بعد الخروج من الأهلي والانضمام لذئاب الجبل، حيث لمع في قطاع الناشئين بالمقاولون، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في الفريق، وتم الاعتماد عليه بشكل أساسي ثم تم تصعيده للفريق الأول عام 2010، ليشارك في 39 مباراة بعدد دقائق بلغ 3.398 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

وبعد ذلك التألق خطف النني أنظار ضياء السيد، المدير الفني لمنتخب الشباب حينها في عام 2009، وانضم للمنتخب وقدم أداءً رائعًا ليساعد في تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم للشباب في كولومبيا عام 2011، ثم التأهل إلى أولمبياد لندن 2012 بعد غياب دام 20 عاماً بالنسبة للفراعنة.

وبعد تألق محمد صلاح اللافت ورحيله إلى بازل السويسري من خلال نادي المقاولون العرب، لفت النني أنظار المدرب مورات ياكين المدير الفني لفريق بازل حينها، وقضى فترة معايشة في يناير عام 2011 ليتخذ قرارًا بضمه وينتقل النني إلى رحلة جديدة في مشواره الاحترافي.

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وطور النني أداءه مع بازل بشكل كبير، بعد أن شارك في الفريق السويسري في 150 مباراة بعدد دقائق بلغ 10.164 دقيقة، سجل خلالهم 10 أهداف، وصنع 8 آخرين، ليخطف أنظار الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي آرسنال، الذي ضمه للمدفعجيه في يناير 2016، مقابل 7.4 مليون جنيه إسترليني.

لعب النني أولى مباراياته مع أرسنال بشكل أساسي أمام بيرنلي، في المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي، وتمكن النني من احراز الهدف الأول له مع المدفعجيه فى شباك برشلونة الإسباني ضمن إياب دور الـ16 في دورى أبطال أوروبا، بتسديدة صاروخيه فى شباك الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن.

وعلى صعيد المنتخب الأول بدأت مسيرة النني الدولية مع الفراعنة تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى 2011، وأصبح من العناصر الأساسية فى خط وسط المنتخب الوطني، وسجل النني أول أهدافه بقميص الفراعنة فى المباراة الودية ضد جامايكا فى لندن في يونيو 2014 والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.