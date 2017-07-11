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بعد مباراة الزمالك..هل يتمسك البرلمان بعودة الجماهير للملاعب؟

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بعد مباراة الزمالك..هل يتمسك البرلمان بعودة الجماهير للملاعب؟ بعد مباراة الزمالك..هل يتمسك البرلمان بعودة الجماهير للملاعب؟

التحرير

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استنكر عدد من نواب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأحداث التي وقعت بعد مباراة ، وأهلي طرابلس باستاد برج العرب الأحد الماضي، مطالبين بتطبيق قانون الرياضة الجديد، والذي يتضمن عقوبات علي كل من يقوم باحداث شغب أو بلطجة.

وقال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن أي أحداث شغب تقع في الملاعب تؤدي إلي تأخر عودة الجماهير إلي الملاعب مرة أخري، مشيراً إلي أن ذلك لا يعني الاستسلام، فالأهم تطبيق القانون، خاصة أن قانون الرياضة الجديدة به باب كامل يتضمن عقوبات الملاعب.

وأوضح الزياتي في تصريحات لـ«التحرير»، إلي أن الحل يكمن في اتباع عدد من الخطوات تبدأ بمنع دخول الجماهير دون الـ18 عاماً إلي المدرجات من خلال ابراز البطاقات الشخصية قبل الدخول، بالإضافة إلي السماح بحضور 5000 مشجع فقط من جماهير الفريق صاحب الأرض، بالإضافة إلي تجهيز الملاعب التي ستقام عليها البطولات بالكاميرا، بالإضافة إلي اسناد مهمة التأمين داخل الملعب إلي الأمن الرياضي علي أن تكون مهمة الشرطة خارج الملعب فقط.

ولفت إلي أنه في حالة نجاح ما سبق يتم زيادة عدد الجماهيرة إلي 10 آلاف، وهكذا إلي أن تعود الأمور إلي نصابها، مشيراً إلي أن مجلس النواب أدي ما عليه وتقدم بتلك المقترحات من قبل، وأنجز قانون الرياضة الجديدة، الذي يتضمن باباً كاملاً للعقوبات تبدأ من 500 جنيه وحتي الحبس.

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وشدد الزياتي علي ضرورة تطبيق تلك المقترحات بداية من الموسم الجديد حتي تعود الأمور لنصابها، قائلاً: «لكن لو عاوز تمشي الأمور بالبركة..ابقي قابلني».

وقال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن ماحدث من سلوك مخزي ومهين من أحداث شغب شهدتها مباراة فريقي الأهلي الطرابلسي الليبي والزمالك داخل استاد برج العرب، يُعد أمراً مرفوضاً ويجب التصدى له.

من جانبه، حذر النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من التهاون في تطبيق العقوبات المشددة التي نص عليها قانون الرياضة بشأن شغب الملاعب، مطالبًا بمعاقبة كل من أخطأ من جماهير نادي الزمالك خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام أهلى طرابلس الليبي.

وتابع في بيان له: «شغب جماهير القلعة البيضاء غير مقبول، ويجب محاسبة من أخطأ خاصة وأن مواد قانون الرياضة الجديد تتصدى لشغب الملاعب بكل قوة».

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التحرير

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