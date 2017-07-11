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تعرف على الطريقة الصحيحة لشحن هاتفك المحمول

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مصراوي Masrawy

تعرف على الطريقة الصحيحة لشحن هاتفك المحمول

04:47 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

تعرف على الطريقة الصحيحة لشحن هاتفك المحمول

تعرف على الطريقة الصحيحة لشحن هاتفك المحمول

كتبت-هدير غيث:

اذا كنت متصل دائما بالسوشيال ميديا من خلال هاتفك المحمول، فحتما انت ممن يعانون من نفاذ بطارية الهاتف سريعاً، ولكن هل فكرت يوماً ان ذلك يعود الى شحن الهاتف بطريقة خاطئة؟

ذكر موقع "سكاي نيوز" أن أغلب أسباب سرعة نفاذ البطارية يرجع الى عدم شحن "المحمول" بشكل صحيح، وللتغلب على ذلك عليك اتباع النصائح التالية:

عدم بقاء الهاتف في الشاحن. عندما تمتلئ بطاريته بنسبة 100 في المئة، وذلك لأن تركه في الشاحن يضر بعمر وكفاءة البطارية بمرور الوقت.

القيام بشحن الهاتف أكثر من مرة خلال اليوم. لأن ذلك يفيد البطارية، فلا يفضل الانتظار وعدم القيام بشحن الهاتف إلا عندما يتعرض لنفاذ البطارية بالكامل.

عدم شحن الهاتف بالكامل"100 في المائة". وذلك لان الجهد العالي يضغط على البطارية ويؤثر على عمرها.

بقاء الهاتف في الأماكن الباردة أثناء القيام بشحنه. وعدم تعرضه للحرارة الشديدة. وذلك لأن بطاريات الهواتف تتأثر كثيراً بالحرارة.

عند الشعور بحرارة الهاتف أثناء شحنه، لابد من نزع الشاحن من الهاتف على الفور.

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