تعرف على أضرار النوم المتقطع لجسمك

كتبت - نرمين الجلاد:

قلة النوم هي مشكلة يعاني منها الكثير من الناس وتؤدي إلى الكثير من الأعراض مثل قلة التركيز، وسوء الحالة المزاجية والإحساس بالإرهاق. لكن الأمر لا يقف عند ذلك فهناك العديد من المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تسببها قلة النوم ومن ضمنها الإصابة بمرض الزهايمر.

وأشارت دراسة حديثة جاءت في صحيفة "جورنال برين" المختصة بأبحاث الجهاز العصبي، إلى أن النوم "الغير صحي" يزيد معدلات البروتينات التي تسبب ألزهايمر، كما ركزت الدراسة على النوم العميق وليس عدد ساعاته.

وأوضح تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن النوم المتقطع والقلق يلعب دوراً مهماً في تكوين هذه البروتينات ،حيث يرتبط ألزهايمر بنوعين من البروتينات هما "بيتا أمايلويد" و"تاو"، ويؤدي الخلل في معدلاتهما إلى أضرار في الدماغ ينتج عنها مرض ألزهايمر.

وأكد عالم الأمراض العصبية في جامعة واشنطن، والمؤلف المشارك في الدراسة، "يو إل جو"، أن الدراسة تكشف على وجه التحديد أن النوم العميق مهم لتقليل معدلات الأمايلويد خلال الليل. وأضاف: "نعتقد أن عدم الحصول على نوم جيد بشكل مزمن على مدار سنوات، يمكن أن يزيد خطر الإخلال بمعدلات البروتينات المسببة لألزهايمر.