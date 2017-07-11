أخبار عاجلة

تعرّف على الوقت المناسب والسن المناسب لذبح الأضاحي - لعلهم يفقهون -
«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية -
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام -
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية -
«فوري»: 40 ألف منفذ لشحن كروت عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية -
تعرّف على حكم قص الأظافر أو حلق الشعر قبل الأضحية - لعلهم يفقهون -
تضامن النواب تطلب الاطلاع على لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل إقرارها -
ننشر تقرير القطع الأثرية المفقودة من مخازن البر الغربي للأقصر -
باكستان تنتقد قرار واشنطن إدراج انفصاليين بكشمير على قائمة الإرهاب -
البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

تعرف على أضرار النوم المتقطع لجسمك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعرف على أضرار النوم المتقطع لجسمك

04:42 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

تعرف على أضرار النوم المتقطع لجسمك

النوم المتقطع

 

كتبت - نرمين الجلاد:

قلة النوم هي مشكلة يعاني منها الكثير من الناس وتؤدي إلى الكثير من الأعراض مثل قلة التركيز، وسوء الحالة المزاجية والإحساس بالإرهاق. لكن الأمر لا يقف عند ذلك فهناك العديد من المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تسببها قلة النوم ومن ضمنها الإصابة بمرض الزهايمر.

وأشارت دراسة حديثة جاءت في صحيفة "جورنال برين" المختصة بأبحاث الجهاز العصبي، إلى أن النوم "الغير صحي" يزيد معدلات البروتينات التي تسبب ألزهايمر، كما ركزت الدراسة على النوم العميق وليس عدد ساعاته.

وأوضح تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن النوم المتقطع والقلق يلعب دوراً مهماً في تكوين هذه البروتينات ،حيث يرتبط ألزهايمر بنوعين من البروتينات هما "بيتا أمايلويد" و"تاو"، ويؤدي الخلل في معدلاتهما إلى أضرار في الدماغ ينتج عنها مرض ألزهايمر.

وأكد عالم الأمراض العصبية في جامعة واشنطن، والمؤلف المشارك في الدراسة، "يو إل جو"، أن الدراسة تكشف على وجه التحديد أن النوم العميق مهم لتقليل معدلات الأمايلويد خلال الليل. وأضاف: "نعتقد أن عدم الحصول على نوم جيد بشكل مزمن على مدار سنوات، يمكن أن يزيد خطر الإخلال بمعدلات البروتينات المسببة لألزهايمر.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 5 نباتات طبية مرتبطة بتقوية الخلايا العصبية

    هو وهي

إعلان

d83ad69b05.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة

​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة