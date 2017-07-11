بالفيديو: لعلاج النحافة.. مشروب يزيد الوزن على طريقة سالي فؤاد

كتبت-هدير غيث:

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة النحافة، مما يجعلهم يبحثون عن طرق عديدة من أجل زيادة الوزن. لذلك يمكنك اكتساب المزيد من الوزن من خلال عمل مشروب سهل وسريع، وفقا لوصفة "سالي فؤاد" خبيرة التغذية فى برنامجها "حلو وحادق".

المكونات:

1كوب فول سوداني مقشر غير مملح

1/2 كوب لبن

1/4 كوب شوكولاتة مبشورة

كوب ونصف آيس كريم فانيليا

صوص “كراميل، شوكولاتة"

طريقة التحضير:

1- نضع الفول السوداني، واللبن، والآيس كريم في العجان أو الخلاط الكهربائي.

2- يضرب الخليط لمدة دقيقة، حتى تتجانس المكونات.

3- يوضع الكراميل في إناء التحضير في الجوانب.

4- يصب الخليط على الكراميل.

5- رش قليل من الشوكولاتة المبشورة على الوجه، حتى تعطي للمشروب شكل جذاب.

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